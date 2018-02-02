ВС РФ будут обладать новейшим гиперзвуковым оружием

Вчера, 20:44

ВС РФ, уже в скором времени, станут обладать новейшим гиперзвуковым оружием. Такое сообщение сделал Виктор Бондарев, возглавляющий в Совфеде комитет и занимающийся вопросами обороны.

С его слов, данным видом вооружений уже скоро начнут оснащаться российские войска. Бондарев проинформировал, научный потенциал страны смог создать множество новейших неядерных вооружений. В частности, это относится к тому, которое является высокоточным.

Таким образом, по мнению Бондарева, стратегическому сдерживанию возможного противника будет способствовать даже неядерное оружие, которым будет располагать российская армия.

Как отметил политик, Россия продолжает соблюдать свои обязанности по договору СНВ-3. Она занимается обновлением своего стратегического потенциала в строгом соответствии с ним и в рамках установленных данным документом квот.

Данная договорённость касается количества, но не качества вооружений, подчеркнул сенатор. То, что у наших ядерных боеголовок более лучшие технические характеристики, в сравнении с зарубежными аналогами, является не нашей проблемой, подчеркнул он.

Ранее по теме гиперзвукового оружия говорилось следующее. Первые его образцы с воздушным базированием могут появиться в ВКС РФ уже в 2020 году. Массовое производство и поставка их в вооружённых силы запланирована на период 2030-2040 годы.