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Медведев «отпустил шутку» о землетрясении в Алма-Ате

Сегодня, 17:58

Дмитрий Медведев, возглавляющий правительство РФ, «отпустил шутку» о землетрясении, случившемся в Алма-Ате. Он сделал это на заседании, которое проводил межправительственный совет ЕВРАЗ в этом городе.

 Медведев в своём выступлении рассказал, данный катаклизм произошёл именно в то время, когда Совмин Белоруссии рассматривал своё постановление по номеру 666.

Премьер РФ назвал это «божьим сигналом». Видимо, землетрясение в Алма-Ате оказалось достаточно «мягким». Оно имело амплитуду в 3,7 балла. Сведения о жертвах и разрушениях отсутствуют.

В заседании совета принимали участие, помимо РФ, уполномоченные представители Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Темой его проведения была цифровизация экономики и возможность введения в межгосударственный денежный оборот криптовалют.

Землетрясение случилось во время проведения этого форума. По данным специалистов, его эпицентр располагался в 5 километрах западнее Алма-Аты и его глубина составляла около 10 километров.

Тема, которую будет регулировать постановление правительства Белоруссии №666, не сообщается.


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