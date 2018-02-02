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Матвиенко призвала создать в России министерства одиночества и счастья

Сегодня, 17:48

Министерства одиночества и счастья в России призвала создать председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По мнению политика, вопрос появления подобного рода ведомств уже давно назрел в российском обществе.

Глава Совфеда во время встречи с тружениками социальной сферы села привела в пример британское Министерство одиночества. Оно эффективно занимается проблемами одиноких граждан. Особенно этот вопрос актуален для пожилых людей. Помимо этого, Матвиенко предположила, что министерство счастья также не было бы лишним в российском правительстве. Политик сделал акцент на том, что в данной ситуации ключевую роль играет не материальная сторона, а оказанное гражданам внимание.

Ранее Матвиенко рассказалa, когда Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию. Ежегодное послание к законодательному органу президент огласит не позднее 8 февраля, считает спикер Совфеда.


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