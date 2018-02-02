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Климкин пригрозил работающим в Крыму немецким компаниям

Сегодня, 17:00

Павел Климкин, руководящий МИД Украины, сообщил о подготовке «мер» против работающих на территории Крымского полуострова немецких компаний. Украинское внешнеполитическое ведомство негодует по поводу игнорирования предприятиями ФРГ санкций Евросоюза.

На стороне Украины немалый выбор правовых механизмов международного законодательства, руководствуясь которыми МИД может предпринять меры в отношении немецких компаний в Крыму, заявил Павел Климкин. Украинский чиновник пообещал назвать готовящиеся против предприятий ФРГ санкции, как только их выберут.

В частности, Киев недоволен брендом одежды Adidas и автоконцерном Volkswagen, «причисляющими Крымский полуостров к территории России». Интересы Украины продолжает активно отстаивать Евросоюз, ранее запретивший находящимся под его юрисдикцией компаниям вести бизнес на территории АРК.


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