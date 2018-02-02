Путин поздравил последнюю живую участницу Сталинградской битвы

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Последнюю оставшуюся в живых участницу Сталинградской битвы, 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину, поздравил с 75-й годовщиной окончания героической баталии президент России Владимир Путин. Глава государства отправил поздравительную телеграмму в Абхазию, где в данный момент живёт женщина.

Обращение вместе с букетом цветов передали ветерану представители посольства РФ в республике. В нём Путин выразил Шульгиной слова благодарности за великий подвиг и личный вклад в победу над захватчиками. Дипломаты отметили, что участница ВОВ приняла розы и телеграмму, поблагодарив руководство России за поздравления.

На момент начала войны, она в 21-летнем возрасте работала сельским врачом. Женщина с ужасом вспоминает те времена и сожалеет, что сейчас свидетелей тех событий осталось совсем немного.