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Владимир Жириновский предлагает переименовать Волгоград в Сталинград

Сегодня, 15:53

Владимир Жириновский в соцсети предлагает переименовать Волгоград в Сталинград. Его инициативу поддерживает Геннадий Зюганов, лидер КПРФ России.

По словам Владимира Жириновского, Сталинград, а не название города Волгоград или Царицын, стал символом мужества России, мощи, патриотизма и силы воли. Политик считает, что сегодня, учитывая нынешнее отношение к Сталину, необходимо идти на встречу местным жителям Волгограда, которые желают увековечить подвиг предков.

До 1925 года Волгоград назывался Царицыном, а с 1925 по 1961 годы его все знали, как Сталинград. С 17 июля 42-го по 2 февраля 43-го произошла знаменитая Сталинградская битва, которая стала основным моментом в военном конфликте между СССР и Германией. По этой причине Жириновский хочет вернуть Волгограду звание Сталинграда в качестве символа непобедимости.


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