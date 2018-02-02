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ЦИК: У Грудинина обнаружили 4 незакрытых счета в Австрии и Швейцарии

Сегодня, 15:29

Николай Булаев, занимающий должность заместителя председателя ЦИК, заявил о найденных в Австрии и Швейцарии незакрытых счетах кандидата в президенты России Павла Грудинина. По словам самого представителя фракции КПРФ, у него нет ни малейших проблем с иностранными банками.

Проведя проверку личных активов Грудинина, ЦИК обнаружил 2 незакрытых банковских счета в Австрии и столько же в Швейцарии. Об этом не в курсе Федеральная налоговая служба России, а сам кандидат в президенты рассказывает прессе об отсутствии у себя каких-либо проблем с заграничными финансовыми учреждениями. Сегодня-завтра представитель фракции КПРФ предоставит подробную информацию о счетах в банках Швейцарии и Австрии, подытожил Николай Булаев.

Напомним, 12 января Грудинин подал в ЦИК 2 документа, один из которых подтверждал наличие у него счетов в заграничных финансовых учреждениях, второй – отрицал. Свои походы в Центризбирком кандидат в президенты России связывает с необходимостью «подписания доверенных лиц».


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