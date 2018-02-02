Неприятная тенденция и единомышленники-жулики: по всей стране массово закрываются штабы сторонников Навального

Сегодня, 18:03

Проведенные во многих городах России акции и «забастовки избирателей» Алексея Навального, куда пришло рекордно мало людей, показали истинное лицо блогера и не принесли ожидаемого эффекта: все митинги оказались провальными, и так немногочисленные сторонники начали отворачиваться от своего «лидера» и что еще хуже – стали массово закрываться по всей стране штабы его последователей.

«Первый звоночек» для блогера прозвенел в начале недели, когда стало известно о закрытии штаба Навального в городе Горячий Ключ Краснодарского края.

Его координатор Карина Усманова со словами «Я приняла решение закрыть штаб Навального» и «Хватит» опубликовала видеообращение, где заявила, что все действия сторонников блогера-политика на протестных акциях 28 января оказались бессмысленными и только вызвали недовольство митингующих.

Девушка отметила, что разочарована «отсутствием адекватных выступающих во многих городах, а также задержаниями участников». По сути, организованные забастовки превратились в фарс и веселую игру для молодежи.

В соцсетях в тот же день предположили, что далее дело примет печальный оборот и массовые закрытия штабов продолжатся по лавинообразному принципу. И не прогадали. Уже спустя пару дней о закрытии штаба в Тосно сообщил его координатор Андрей Ермилов. Он причиной закрытия штаба также назвал провальные акции 28 января. В размещенном на YouTube видеообращении Ермилов разочарованно говорит, что как оказалось, главной целью блогера было заставить людей спровоцировать полицию на аресты, чтобы те пустили в ход дубинки, «а потом рассказывать об этом в своих эфирах». Саму ситуацию с митингами в целом Ермилов назвал «унылым бардаком», подчеркнув, что уже разлетевшиеся по Сети видео с митингов только вызовут смех у зрителей.

В конце он подчеркнул: с 30 января Тосненский народный штаб Алексея Навального прекращает свою работу.

И тут последовала реакция «лидера». Алексей Навальный назвал своих сторонников «смешными жуликами» в комментариях под видео. Причем ответ был прислан явно не от фейкового пользователя- запись была оставлена с подтвержденного аккаунта, что говорит о подлинности комментария от Алексея Навального.

Причем оскорбил скандальный блогер своих теперь уже бывших единомышленников совершенно безосновательно. Ведь, несмотря на то, что с официального сайта Навального была поспешно удалена информация о работе народного штаба блогера в Тосно, информация об этом сохранилась в кэше Google. Там четко сказано: Ермилов точно руководил деятельностью штаба, занимался агитацией в поддержку блогера-политика. Также на сайте Навального был указан тот же адрес штаба, что и в группе «ВКонтакте».

И вот накануне о закрытии еще одного штаба сообщили из Калининска в Саратовской области. Он стал уже третьим свернувшим свою деятельность штабом, поддерживающим ранее Навального.

В принципе претензии у россиян те же – бывшие сторонники говорят о разочаровании о блогере, а прошедшую 28 января акцию считают «омерзительной».

Сообщение о закрытии штаба разместили его руководители на странице соцсети «ВКонтакте». В заявлении говорится, что Навальный не оправдал надежд своих сторонников и оказался вовсе не тем лидером, которого они хотели бы видеть. Особенно печалит их наплевательское отношение блогера к поддерживающим его единомышленникам.

Похоже, если так пойдет и дальше, то о массовом закрытии штабов сообщат не единицы, а десятки координаторов групп единомышленников блогера Алексея Навального. И как отметили в Калининске: с таким отношением к своим сторонникам он рискует вскоре остаться совсем один.