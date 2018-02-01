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Украинская власть зачищает неугодные СМИ

Вчера, 23:47

Украинская власть зачищает неугодные СМИ, об этом говорит документ, попавший в руки журналистов «Вестей».

 Это обращение Главного военного прокурора Украины в Генеральную прокуратуру. Военные правоохранители просят командировать в их распоряжение полсотни бойцов из патрульной полиции для поддержания общественного порядка и проведения профилактических мероприятий против терроризма в бизнес-центре «Гуливер».

В этом здании располагаются офисы СМИ, которые входят в корпорацию MEDIA HOLDING VESTI UKRAINE, включающие газету «Вести», радиостанцию «Радио Вести» и интернет-ресурс UBR.ua. й прокуратуре Украины.

Редакция «Вестей» полагает, что содержание письма говорит о начале 3 февраля военной операции против сотрудников медиахолдинга. Такая активность прокуратуры возникла из-за череды громнких расследований, проведенных журналистами «Вестей». Журналисты не бездействуют.

Все редакции обратились к иностранным СМИ, аккредитованным в Киеве, с заявлением о том, что если против журналистов последует военная операция, то будет «пройдена точка невозврата». Последнее завоевание революции достоинства – свобода слова - будет похоронено навсегда.


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