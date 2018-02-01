Вчера, 23:54

«Мать» губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко является собственником дачного участка в престижной приморской зоне Сестрорецка. «Дождь» нашел у «матери Полтавченко» земельный участок рядом с дачей «главы ФСБ».

Ее курортная делянка соседствует с участком, которым владеет «глава ФСБ» Александр Бортников. Такие сведения попали в руки журналистам из легального источника - Российского реестра, поэтому, чтобы избежать прямого судебного иска, они назвали в своей новости маму губернатора «полной тезкой», а должность Александра Бортника взяли в кавычки.

Тем не менее, «Дождь» озвучил закрытую информацию о том, что Нине Ивановне Полтавченко участок достался по договору с Седовым – полной тезкой начальника службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом. С главой ФСБ губернатор совместно трудился в девяностые годы, а Седов некоторое время находился в подчинении у Полтавченко.

Однако журналисты телеканала пообщались с местными риэлторами и узнали, что одна сотка земли в курортной зоне Сестрорецка стоит от 2 до 6 миллионов рублей. Участок Полтавченко стоит около 44 миллионов, что в семь раз превышает доход губернатора, указанный им в декларации за 2017 год.