VistaNews.ru


Мишель Обама раскрыла тайну о подарке от Меланьи Трамп

Вчера, 22:47

На телешоу Эллен Дедженерес на телеканале NBC Мишель Обама прокоментировала ситуацию с презентом от Меланьи Трамп перед инаугурацией в 2017 году. Как известно, нынешняя первая леди страны вручила Мишель Обаме фирменную бирюзовую коробку с белой лентой от Tiffany.

И вот спустя год, 1 феврая 2018 года Мишель призналась, что подарком была «милая рамка».

На телешоу Мишель поделилась своими чувствами и сообщила, что тогда она была немного растеряна. Протокол мероприятия не предполагает вручения подарков в момент, когда старые "хозяева" Белого дома встречают новых владельцев. Увидев растерянность своей жены, Барак Обама взял ситуацию в свои руки. Экс-президент отнес коробку в резиденцию.

Напомним, что инаугурация 45 президента США Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.