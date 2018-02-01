Мишель Обама раскрыла тайну о подарке от Меланьи Трамп

Вчера, 22:47

На телешоу Эллен Дедженерес на телеканале NBC Мишель Обама прокоментировала ситуацию с презентом от Меланьи Трамп перед инаугурацией в 2017 году. Как известно, нынешняя первая леди страны вручила Мишель Обаме фирменную бирюзовую коробку с белой лентой от Tiffany.

И вот спустя год, 1 феврая 2018 года Мишель призналась, что подарком была «милая рамка».

На телешоу Мишель поделилась своими чувствами и сообщила, что тогда она была немного растеряна. Протокол мероприятия не предполагает вручения подарков в момент, когда старые "хозяева" Белого дома встречают новых владельцев. Увидев растерянность своей жены, Барак Обама взял ситуацию в свои руки. Экс-президент отнес коробку в резиденцию.

Напомним, что инаугурация 45 президента США Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года.