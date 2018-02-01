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Замгоссекретаря США Томас Шеннон объявил об уходе в отставку

Вчера, 22:18

Третий по весомости представитель госдепартамента США Томас Шеннон сегодня объявил об уходе в отставку.

В дипломатии Шеннон проработал 35 лет. Он работал в Латинской Америке и Африке, возглавлял американскую делегацию по нормализации взаимоотношений в России в прошлом году.

По словам политика, решение об уходе вызвано исключительно его личными мотивами, поскольку он хочет посвятить себя семье. Шеннон подчеркнул, что благодарен стране за возможность служить ей на таком высоком посту.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон попросил Шеннона покинуть должность заместителя госсекретаря по политическим делам. «35-летний опыт это не то, что можно заменить за одну ночь», - подчеркнул он. Также Тиллерсон сказал, что в ведомстве всегда найдется место такому талантливому политику и дипломату, как Шеннон.

Хизер Нойерт, официальный представитель госдепартамента в своем твиттере сообщила, что Шеннон останется на посту до назначения приемника и передачи ему всех полномочий.


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