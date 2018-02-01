Собчак не пустили на встречу с петербуржцами в Гостином дворе

Вчера, 22:01

Кандидата в президенты РФ Ксению Анатольевну Собчак не пустили на встречу со своими сторонниками в помещение торгового центра в Петербурге. Администрация Гостиного двора отказала ей в аренде зала, который предназначен для подобных мероприятий. Об этом сообщили работники предвыборного штаба телеведущей.

В социальных сетях блогеры перечислили уже девять подобных случаев в ходе предвыборной кампании кандидата в президенты. Растущая дискриминация со стороны админресурса на местах, по мнению политологов штаба, не мешает Ксении Собчак множить число своих сторонников через флэшмобные мероприятия и активность в социальных сетях.

Журналисты медиаресурсов Санкт-Петербурга процитировали слова одного из топ-менеджеров Гостиного двора о том, что администрация учреждения никоим образом не препятствовала предвыборному собранию избирателей и пригласила телеведущую арендовать зал в любое время. Однако Ксения Анатольевна передумала и назначила людям встречу в одном из баров на Садовой улице.

"И это правильно", - резюмируют блогеры.