В Cети появилось ранее неизвестное в РФ интервью Ельцина

Вчера, 23:05

В YouTube появилось интервью Бориса Ельцина, ранее неизвестное в России. Автор видеоролика Александр Чепарухин опубликовал его спустя 28 лет.

Как рассказал российский продюсер, в 1990 году он был аспирантом в Московском университете имени Ломоносова и восхищался Борисом Ельциным, хотел познакомиться с ним лично. Такой случай вскоре представился благодаря другу Чепарухина - журналисту Валентину Юмашеву. Он узнал, что Ельцин будет отправляться в Ригу с Рижского вокзала. Тогда аспирант МГУ поспешил за будущим президентом.

Интервью Александр Чепарухин записал на любительскую пленку во время поездки Москва — Рига в 1990 году. Во время разговора с политиком он был поражен тем, как искренне и сентиментально собеседник отвечал на поставленные вопросы.

В частности, Чепарухину удалось задеть такие темы, как падение авторитета правительства Союза, перспективу поддержки Запада, будущие реформы и другие. На записи Ельцин также обсуждает ошибки своих предшественников.

Видео было опубликовано 1 февраля в честь 87-летия со дня рождения первого российского президента.