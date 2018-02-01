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Си Цзиньпин пообещал Терезе Мэй "ещё больше" открыть рынки после Brexit

Вчера, 22:29

Си Цзиньпин, председатель Китая, публично пообещал Терезе Мэй, премьеру Великобритании, еще больше открыть рынки после Brexit. Об этом публике рассказал офицпред главы британского правительства.

Как проинформировал офицпред Терезы Мэй, премьер-министр Великобритании сказала, что после выхода страны из Евросоюза, Пекин и Лондон могут заключить собственные торговые соглашения и совместно исследовать сферу, а это станет первым шагом к достижению торговых амбиций.

Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что китайские рынки будут еще больше открыты для Британии и страны продолжат переговоры в этом русле в рамках известной программы Китая под названием «Один пояс - один путь». Эта стратегия была разработана специалистами КНР в 2013 году, она направлена на налаживание прочных и полезных связей между государствами Евразии и создание инфраструктуры для этих целей.


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