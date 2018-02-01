Путин сообщил о поддержке молодых семей с детьми

Вчера, 21:01

Лидер государства Владимир Путин при посещении «Ростсельмаша» затронул вопрос о поддержке молодых семей с детьми.

Президент подчеркнул, что по состоянию на 1 января 2018 года более 272 тысяч детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет стоят в очереди в ясли. Также Путин отметил, что пособие по уходу за ребенком выплачиваются матерям только до 1,5 лет, а в ясли детей принимают с двухлетнего возраста. Безусловно, этот разрыв необходимо устранить. Поэтому, со слов президента, запущена новая программа обеспечения ясельными местами в садах.

Владимир Путин сказал, что молодым матерям важно как можно скорее возвращаться к трудовой деятельности, чтобы не терять профессиональную квалификацию. В рамках комплексной программы по поддержке молодых семей с детьми в частности и улучшению демографической ситуации в стране в общем, сферы использования материнского капитала были расширены.

Путин отметил, что с 1 января 2018 года молодые семьи, у которых 2 и более ребенка будут получать ставку по ипотечному кредиту не более 6%, остальные расходы возьмет на себя государство. Субсидирование для молодых семей идет как по государственным, так и по региональным программам.