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Павел Грудинин: «В Екатеринбурге живут самые красивые девушки!»

Вчера, 20:41

В Екатеринбурге прошла пресс-конференция кандидата на пост президента РФ Павла Грудинина. В её рамках политик пообщался с журналистами не только на важные экономические вопросы, но и заявил, что в столице Урала живут самые красивые девушки.

Грудинин начал своё общение со слов, что он побывал на трубном заводе. Недавно руководство предприятия взяло в кредит у японских коллег нового оборудования под 2% годовых, российский банк же за гарантию взял 5%.  Но позже оборудование решили подключить к электричеству, а оказалось, что для этого нужно заплатить большие деньги. Такая же ситуация в регионе и с фермами.

По словам политика, в РФ сложилась ситуация, когда правящую верхушку заняли банковские и энергетические структуры. Своей программой Грудинин предлагает исправить ситуацию, давая обещания пенсионерам, детям и молодёжи. По его словам, в наше время КПРФ является не партией пенсионеров, а тех, кто хочет что-то изменить.

Грудинин заявляет, что он собирается выиграть выборы, получив 60% голосов.

В прочем, политик был доволен поездкой в Екатеринбург. Ему понравилось, как его встретили в аэропорту, в частности женская часть встречающих. Он заявил, что именно в этом городе живут самые красивые девушки.


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