Экс-дипломат США высмеял Украину своей карикатурой

Вчера, 20:45

Майкл Спрингмэн, известный как экс-дипломат США высмеял своей карикатурой Украину в её нынешнем положении. Её он разместил в своём аккаунте в Twitter, где сообщил, как его государство обходится с «союзниками».

Картинке он дал название «Дядя Сэм и его друзья». На ней содержится изображение джентльмена, держащего американский флаг. Он совместно с «Израилем», обладающим соблазнительными женскими формами, находится на прогулке с двумя детьми, носящими арабские головные уборы.

Это Бахрейн и Саудовская Аравия, являющиеся главными ближневосточными союзниками США.

За собой прогуливающаяся парочка держит на поводках собачью свору. Каждый из псов держит на себе флаг определённой страны. Это Германия, Турция, Британия, Австралия и Италия. Франция «бежит» отдельно от них.

Экс-политик не обделил своим вниманием и Украину. Правда, он отвёл ей в своей карикатуре не очень лицеприятное место. Оно не просто находится в нижнем левом углу карикатуры, и имеет малый размер.

Изображение является «кучкой», наложенной одной из собак, к которой все они повернулись задом и совершенно не обращают внимания на испражнения годной из них. В то же время воткнутый в неё флажок не оставляет сомнений в том, что автор изобразил.

Украинские пользователи уже обрушили на Спригмэна гнев, который направлен на недопустимость изображений, размещённых на его страничке.