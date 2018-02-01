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Бастрыкин призвал вернуть сопровождение автобусов с детьми ГИБДД

Сегодня, 17:44

МВД стоит вернуться к процедуре обязательного сопровождения детских автобусов экипажами ГИБДД, считает глава СК России Александр Бастрыкин. Его слова озвучила спикер ведомства Светлана Петренко.

Она отметила, что Бастрыкин направил в адрес министра внутренних дел России представление с соответствующим предложением. Председатель СКР отметил, что стоит сопровождать даже один конкретный автобус, а не колонну. Чем мотивировал свою позицию руководитель ведомства, не отмечается. Реакция МВД также пока не известна.

Ранее Александр Бастрыкин заявили, что причиной участившихся нападений в российских школах стала халатность в отношении вопросов безопасности. Кто конкретно должен обеспечивать подобные меры, глава СКР не уточнил.


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