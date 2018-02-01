Кузнецова составила список неприличной литературы для детей

Сегодня, 17:05

Во время выступления на конференции в Российской государственной детской библиотеке, Анна Кузнецова, занимающая пост детского омбудсмена, назвала ряд неприличных, по её мнению, произведений детской литературы, которые, как утверждает чиновница, дают повод задуматься о данной сфере. Она заметила, что некоторые книги «страшно показывать взрослым».

К числу таковых Кузнецова отнесла, в частности, сказку «Куда скачет петушиная лошадь» Светланы Лавровой и стих поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», упавший в унитаз. Чиновница призналась, над такими вещами можно смеяться, но это также является поводом задуматься. Между тем Кузнецова также представила собственный перечень литературных произведений для детей.

Ранее стало известно, что детские книги оказывают значительно большее влияние на развитие малышей больше, нежели считалось ранее. Такое заключение сделали американские учёные.