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Лавров: Часть оппозиции САР беспричинно покинула Конгресс нацдиалога

Сегодня, 16:08

Сергей Лавров, руководящий МИД РФ, прокомментировал отсутствие части оппозиции Сирии в Конгрессе национального диалога. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, группа политиков САР покинула Стамбул, никак не объяснив свое решение.

В настоящее время часть сирийской оппозиции, которая должна участвовать в Конгрессе национального диалога САР, прибыла в Сочи. Покинула Стамбул группа политиков не для урегулирования сложившихся проблем, а по искусственным причинам, подчеркнул Сергей Лавров. Глава отечественного внешнеполитического ведомства не стал давать прогнозов на дальнейшее развитие сложившейся ситуации.

Отметим, Москва рассчитывает на успехи в работе Конгресса национального диалога САР, которые смогут позволить ООН активизировать процесс переговоров между сирийским правительством и оппозицией в Женеве. Все старания России и союзной республики направлены на достижение одной цели – проведение конституционной реформы.


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