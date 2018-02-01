VistaNews.ru


Украина признала Меньшова и Резника угрозами для нацбезопасности

Сегодня, 15:55

Евгений Нищук, руководящий Министерством культуры Украины, подписал указ о внесении актера Владимира Меньшова и поэта Ильи Резника, являющихся гражданами России, в список лиц, несущих угрозу для нацбезопасности.

Решение Минкультуры Украины принято на основе аналогичной рекомендации Службы безопасности. Перечень лиц, несущих угрозу для национально безопасности, пополнился гражданами Российской Федерации Владимиром Меньшовым и Ильей Резником, говорится в постановлении украинского Министерства культуры. Как итог, «черный список» Киева разросся до 120 человек, подытожил Евгений Нищук.

Украина ведет перечень лиц, способных поставить под угрозу национальную безопасность, с 2015 года. В состоящем из 120 граждан России «черном списке» преимущественно размещены представители культуры. Меньшов и Резник присоединились к компании Иосифа Кобзона, Сергея Пенкина, Юлии Чечериной, Олега Газманова, Александра Розенбаума и прочих звезд российской культуры.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.