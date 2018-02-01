Украина признала Меньшова и Резника угрозами для нацбезопасности

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Евгений Нищук, руководящий Министерством культуры Украины, подписал указ о внесении актера Владимира Меньшова и поэта Ильи Резника, являющихся гражданами России, в список лиц, несущих угрозу для нацбезопасности.

Решение Минкультуры Украины принято на основе аналогичной рекомендации Службы безопасности. Перечень лиц, несущих угрозу для национально безопасности, пополнился гражданами Российской Федерации Владимиром Меньшовым и Ильей Резником, говорится в постановлении украинского Министерства культуры. Как итог, «черный список» Киева разросся до 120 человек, подытожил Евгений Нищук.

Украина ведет перечень лиц, способных поставить под угрозу национальную безопасность, с 2015 года. В состоящем из 120 граждан России «черном списке» преимущественно размещены представители культуры. Меньшов и Резник присоединились к компании Иосифа Кобзона, Сергея Пенкина, Юлии Чечериной, Олега Газманова, Александра Розенбаума и прочих звезд российской культуры.