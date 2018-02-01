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ВКС России разместит авиацию на оспариваемом Японией острове Итуруп

Сегодня, 16:12

Авиационные подразделения ВКС РФ получили разрешение на базирование наряду с гражданской авиацией на острове Итуруп, входящем в Курильскую гряду. Даная территория уже длительный период времени является предметом споров между Москвой и Токио.

Соответствующую санкцию военным дало накануне правительство России, в распоряжении которого, опубликованном на портале правовой информации. Говорится, что в перечень аэродромов совместного базирования вносится в том числе и аэропорт на острове Итуруп. Ранее здесь уже был установлен береговой ракетный комплекс «Бастион».

Ранее в Минобороны России заявили о планах создать на Курильских островах военно-морскую базу. Основной её задачей будет материально-техническое обеспечение судов Тихоокеанского флота.


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