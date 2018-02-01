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«Морской охотник» поступил на вооружение ВМС США

Сегодня, 15:18

ВМС США получили от Агентства оборонных проектов «Морского охотника», предназначенного для быстрого обнаружения в океанических глубинах подводных лодок противника. Суперсовременная разработка представляет из себя надводного беспилотника, способного на протяжении нескольких месяцев беспрерывно контролировать водное пространство США.

В начале текущего года новый американский тримаран успешно прошел последние испытания под контролем Агентства оборонных проектов. Теперь надводный беспилотник присоединился к ряду суперсовременного оборудования ВМС США. Главными достоинствами «Морского охотника» военное ведомство Штатов называет автономность, позволяющую тримарану на протяжении нескольких месяцев беспрерывно патрулировать американское водное пространство. С помощью уникальных датчиков и локаторов, беспилотник сможет быстро обнаружить скрывающуюся под водой вражескую подлодку, передав соответствующий сигнал командованию ВМС США.

К слову, обеспечивать Штатам безопасность «Морской охотник» будет в паре с самолетами Р-8, гидроакустическими буями и еще одной моделью автономных беспилотников.


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