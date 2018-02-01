США снизила вдвое цену на Patriot для Польши

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Польша намерена подписать договор о приобретении у США ряда систем противоракетной обороны Patriot. Уточняется, что цена на военную технику будет в два раза меньше, чем планировалось с самого начала. Бумаги подпишут уже до конца марта нынешнего года.

Недавно министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей официальной странице в Twitter рассказал, что государству удалось добиться огромного снижения стоимости на комплексы ПРО из США. Однако никой информации о цене чиновник не сообщил.

С самого начала речь шла о 10,5 миллиардов долларов, эта же сумма фигурировала и в заявлении управления военных отношений Пентагона. Сейчас же говорится, что покупка Польшей у США ПРО Patriot будет стоит 4,5 миллиарда американских долларов.

Обе страны подписали соглашения о поставках системы противоракетной обороны Patriot ещё в июле прошлого года. Случилось это в рамках посещения Варшавы Дональдом Трампом. В бумагах сказано, что все поставки совершаться до 2022 года. Сначала это будут две батареи с ракетами PAC-3 MSE, а также элементами управления и связи IBCS.