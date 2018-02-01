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Экс-губернатора Кировской области обвинили во взяточничестве

Сегодня, 13:28

В Пресненском суд Москвы в эти минуты проходит заседание по делу о взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, в ходе которого последнего уже успели признать виновным в получении взятки. Подсудимый вместе со своими адвокатами ожидает оглашение вида и меры определённого ему наказания.

Из зачитанной судьёй части вердикта следует, что вина Белых признана доказанной. Отмечается, что решение о применяемой по отношении к бывшему чиновнику санкции будет оглашено позже. В данный момент продолжается зачитывание приговора. Прокуратура просила для него наказание в виде 10 лет лишения свободы и 100 миллионов рублей штрафа.

Белых задержали в июне 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Чиновник в этот момент, по словам правоохранителей, получал от третьих лиц взятку в размере 100 тысяч евро. Всего, по данным следствия, он требовал от бизнесменов 600 тысяч евро.


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