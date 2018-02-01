Порошенко раскритиковал польский закон о «бандеровской идеологии»

Сегодня, 13:13

Президент Украины Петр Порошенко не одобрил принятие парламентом Польши закона о «бандеровской идеологии». Лидер украинцев назвал «совершенно неприемлемым» введение в криминальный кодекс статьи, подразумевающей тюремный срок за распространение в массах систем идей и взглядов националистов.

Порошенко выразил категорическое несогласие с решением польского парламента. Согласно мнению президента Украины, историческая правда способствует диалогу между сторонами, а не «совершенно неприемлемому» принятию закона о «бандеровской идеологии». Также Порошенко обвинил Польшу в нарушении принципов стратегического партнерства, призвав ее лидеров выйти на объективный диалог.

К слову, теперь в Польше предусмотрена уголовная ответственность за распространение в массах систем идей и взглядов украинских националистов. Скандальным законом Варшава ответила на обвинения в Холокосте. Нарушив новый пункт в законодательстве, можно загреметь в тюрьму на срок до 3 лет.

Отметим, в последние годы отношения между Киевом и Варшавой сильно ухудшились. Больше всего стороны ссорятся из-за исторических разногласий. Польша строго не одобряет националистические взгляды украинцев, а также акты вандализма над ее историческими памятниками.