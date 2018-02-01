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Путин назначил Гатилова постпредом РФ при отделении ООН в Женеве

Сегодня, 12:41

Геннадий Гатилов, ранее занимавший пост замглавы МИД, назначен на должность постоянного представителя России в международных организациях при отделении ООН. Свою подпись под соответствующим приказом поставил президент Путин.

Решением главы государства, новоиспеченный постпред РФ будет представлять интересы страны в международных организация при ООН, а также участвовать в женевской Конференции по разоружению. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале администрации Кремля. Отметим, с должности постпреда смещен Алексей Бородавкин.

С 2011 года Геннадий Гатилов работал в Министерстве иностранных дел России, занимая пост заместителя главы внешнеполитического ведомства. Политическую деятельность высокопоставленный чиновник начал в 1972, попав в состав дипломатической миссии России в Египте. За отличную государственную службу Гатилов имеет Ордена Дружбы и Почета, а также грамоту и благодарность от президента страны.


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