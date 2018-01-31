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Ирак полностью избавился от химического оружия и навсегда его уничтожил

Вчера, 22:37

В Ираке полностью исчезли резервы химического оружия. К такому радикальному решению пришли правители государства.

Сегодня, 31 января, министр высшего образования и научных исследований Ирака Абдель Раззак аль-Иса официально сообщил, что в стране не осталось ни одной партии химического оружия. Все полностью пошло на уничтожение и ликвидацию. Всего полгода понадобилось властям, чтобы реализовать полностью данное намерение.

Представители правительства Ирака заявили общественности о том, что с 31 января в государстве нет ни одной опасности для населения. По мнению министра Абдель Раззак аль-Иса, власти страны намерены расположить своих международных партнеров к содружеству и миру, и готовы делать первые шаги навстречу.


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