Ксения Собчак рассказала о реакции Путина на ее выдвижение в президенты

Вчера, 21:19

Ксения Собчак поделилась с журналистами деталями разговора с Путиным, в частности его реакцией на ее намерения занять президентское кресло.

По словам кандидата от "Гражданской инициативы", поводом для разговора с главой государства стали съемки фильма о жизни и карьере ее отца Анатолия. После интервью для документальной кинокартины Ксения лично рассказала Владимиру Путину о намерении набрать большее количество голосов на грядущих выборах в марте.

На вопрос, зачем рассказывать своему главному оппоненту об участии в выборах, она ответила, что была так воспитана. Будто бы прийти к Путину, взять у него интервью, а через пару недель публично заявить о выдвижении на пост главы государства — как минимум нечестно, ведь ее семья и президент в свое время находились в теплых отношениях.

Путин был удивлен, услышав о планах Собчак. Кроме того, она подчеркнула, что действующий глава не одобрил ее намерений, но отговаривать не стал.