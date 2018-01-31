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Бывших премьер-министра и главу Нацбанка Украины подозревают в хищениях

Вчера, 19:09

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в своём Facebook-аккаунте о предъявлении обвинений бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову и экс-главе НБУ Сергею Арбузову, который после событий февраля 2014 года бежали из страны. Чиновники прошлой власти, по словам руководителя надзорного ведомства, причастны к хищению государственных средств.

Луценко уточнил, что Азаров проходит как подозреваемый в деле о присвоению газа в особо крупных размерах, добытого на предприятиях ПАО «Укргаздобыча» и ОАО «Укрнафта» на сумму около $77 млн. В этой связи экс-премьер был объявлен в розыск. Что касается бывшего главы НБУ, то его Генпрокуратура Украины подозревает в хищении средств предприятия «Черноморнефтегаз» на сумму $114 млн. О каких-либо мерах в отношении Арбузова Луценко не сообщил.

Ранее адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный намерен вернуться в страну.


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