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МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на севере Сирии

Сегодня, 17:28

Москва следит за операцией Турции в Африне и призывает стороны к сдержанности ввиду того, что нынешнее положение в регионе вызывает озабоченность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что вопрос территориальной целостности Сирии должен рассматриваться как первоочередной фактор в данном конфликте.

Захарова отметила, что Турция проводит военную операцию не в нарушение устава ООН, пользуясь правом государства на самооборону. В то же время она заметила, что в течение 10 дней с момента начала данного мероприятия на севере Сирии погибли уже несколько сотен человек, в том числе мирные жители. Это, как утверждает официальный представитель МИД, вызывает у Москвы серьёзную озабоченность.

Ранее мы писали, что Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об авиаударах в сирийской провинции Идлиб. Спикер Кремля усомнился в достоверность указанных сведений, ввиду отсутствия подтверждения их авторитетных источников.


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