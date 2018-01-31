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Министра обороны Британии Захарова сравнила с Джеймсом Бондом

Сегодня, 16:58

Министр обороны Британии похож на Джеймса Бонда. Такую аналогию в своем выступлении провела представитель МИД РФ Мария Захарова.

Днями министр обороны Великобритании сделал заявление о том, что по данным британской разведки, Россия готова напасть на основные объекты инфраструктуры страны. Прокомментировать такие слова решила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она заявила, что Гэвин Уильямсон напоминает ей Джеймса Бонда, а его высказывания абсурдны и беспочвенны.

Также Захарова заявила, что даже в Великобритании многие политики считают высказывания министра необоснованными и недоумевают, откуда он взял такую информацию. Представители британских спецслужб сообщили, что Уильямсон дилетант в вопросах разведки и попросили его не заниматься спекуляциями на такие серьезные темы.

Напомним, что с 26 января заявление британского министра создало определенный хаос на международной политической арене. Сам Гэвин Уильямсон пока не отреагировал на критику в свой адрес, специалисты предполагают, что это может нанести вред его репутации.


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