Владимир Путин стал самым популярным кандидатом в социальных сетях

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Владимир Путин стал самым популярным кандидатом на пост нового президента Российской Федерации в социальных сетях.

По данным сервиса BuzzSumo, действующий президент Российской Федерации Владимир Путин лишь за текущий месяц в различных постах Facebook и Twitter упоминался более 677 000 раз, значительно обогнав в этом других кандидатов на предстоящие выборы-2018. Так, на сайтах было зафиксировано 183 000 записей с фамилией Собчак, Жириновский упоминался в них 53 тысячи раз, Борис Титов был упомянут в 4500 постах, Явлинский же упоминался меньше 4 000 раз.

Стоит отметить, что индексация других кандидатов очень низкая, они практически не упоминаются блогерами. В связи с тем, что сервис BuzzSumo способен работать только с зарубежными социальными сетями, такой анализ был сделан лишь в сообществах Facebook, Twitter, LinkedIn и Pinterest. Но если учесть количество публикаций в сети «ВКонтакте», то цифры значительно изменятся. Так, если во внутреннем поиске сети ввести «Путин», то можно получить 18 572 000 постов. На «Жириновский» выдается 1 290 000 записей, на «Собчак» 840 000, а на «Явлинский» появляется 100 тысяч постов.

Владимир путин недавно заявил, что не пользуется ни одной социальной сетью, так как у него физически не хватает на это времени. Ни один из существующих там аккаунтов он не создавал, и искренне надеется, что ни на одном из них ничего плохого не пишут.