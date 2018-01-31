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Матвиенко объяснила, когда Путин обратится к Федеральному собранию

Сегодня, 16:10

С ежегодным посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратится не позднее 8 февраля. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На вопрос одного из сенаторов о том, отвечает ли действительности публикуемая в СМИ информация о выступлении главы государства 8 февраля, спикер верхней палаты российского парламента ответила, что это может произойти «даже чуть раньше». Она добавила, что ей пока не доступны официальные сведения по данному поводу, но, по слухам, обращение состоится в начале февраля.

Ранее мы писали, что Совет Федерации принял решение пригласить на президентские выборы 2018 года наблюдателей из-за рубежа. Спикер Валентина Матвиенко также призвала провести голосование без нарушений.


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