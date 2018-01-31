На космодроме Плесецк прошли первые испытания баллистической ракеты «Сармат»

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Тимур Иванов, занимающий должность заместителя Министерства обороны России, рассказал о проведении на космодроме Плесецк (Мирный) первых испытаний баллистической ракеты «Сармат».

Для проведения тестов «Сармата» на территории космодрома Плесецк возвели объекты для бросковых испытаний, заявил Тимур Иванов. Минобороны предоставляет минимум информации прессе об успехах новой баллистической ракеты. Как результат, итоги тестов в Мирном неизвестны.

Ранее Сергей Карасев, командующий РВСН, назвал сроки принятия «Сармата» на вооружение. Новую баллистическую ракету отечественная армия получит не позднее 2020 года. Суперсовременное орудие сменит комплекс «Воевода», состоящий на вооружении с 80-х годов прошлого века. Российские оборонные разрабатывают «Сармат» с 2011 года.