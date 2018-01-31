Украина собирает «Оплоты» из запчастей советских САУ

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Блогер kloch4 опубликовал в своем аккаунте пост, в котором назвал украинские «Оптолы» и танки Т-72 «Франкенштейнами». Согласно мнению пользователя сети, для сбора вышеупомянутой военной техники Украина использует детали советских самоходных артиллерийских установок.

Интернет-обозреватель kloch4 проанализировал состояние вооружения армии Украины, наведя справки о снятых с вооружения САУ «Пион». Как оказалось, после распада СССР Киев списал 56 данных артиллерийских установок, о 17 из которых ничего неизвестно по сегодняшний день. Отсюда и предположение, что таинственно исчезнувшие САУ пошли на реконструкцию и сбор «Оплотов» и танков Т-72.

К слову, Украина не имеет доступа к закупке силовых установок для вышеперечисленной военной техники, так как их производством занимается Челябинский тракторный завод.