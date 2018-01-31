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Путин начинает день с международных телефонных разговоров

Сегодня, 14:20

Каждый день Владимира Путина начинается с международных телефонных разговоров. Такую информацию распространил пресс-секретарь главы России.

Во время выступления перед журналистами пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в последние несколько недель каждый день президента начинается с международных телефонных разговоров. С кем именно из лидеров соседних государств проводит беседы Владимир Путин, так и осталось загадкой, как и основные темы, которые обсуждаются во время таких телефонных переговоров.

Песков заявил, что в скором времени будет распространена вся информация о темах, которые обсуждаются во время проведения таких бесед. Также будет сообщено, с кем именно проводит переговоры Владимир Владимирович.

Напомним, что ранее была распространена информация о том, что президент России подарил своему израильскому коллеге оригинал письма, написанное Оскаром Шиндлером, который прославился спасая евреев во время Второй мировой войны.


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