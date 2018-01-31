Песков прокомментировал драку Сванидзе и Шевченко

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Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, будут ли приняты меры по отношению к членам президентского совета по правам человека Николая Сванидзе и Максима Шевченко, подравшихся на днях в эфире одного из радиостанций. По его словам, данный инцидент в лишний раз доказывает правильность действий Минкультуры РФ, отозвавшего прокатное удостоверение одиозного фильма «Смерть Сталина».

Песков акцентировал внимание на том, что именно во время обсуждения фигуры Иосифа Сталина между журналистами возник спор, переросший в потасовку. Пресс-секретарь президента России отметил, что даже столь опытные и авторитетные люди не способны сдержать свои эмоции при дискуссии на данную тему, намекая на то, что противоречивый фильм после выхода на экраны может вызвать ещё большие волнения в обществе.

Напомним, Сванидзе и Шевченко подрались в эфире ради несколько дней назад. Видео данного инцидента позже появилось в сети.