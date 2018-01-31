В Кремле отказались комментировать информацию об авиаударах в Идлибе

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Подтвердить или опровергнуть появившуюся в СМИ информацию об авиаударах в сирийской провинции Идлиб, а также возможную причастность к ним российских ВКС, отказался на очередном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спикер Кремля предал сомнению источники указанных сообщений.

Он подчеркнул, что комментировать данное событие он не может, поскольку не в состоянии проверить, откуда данная информация взялась. Песков отметил, что при отсутствии данных об источнике говорить о достоверности опубликованных в СМИ сведений не приходится. Ответ главы пресс-службы Кремля прозвучал на вопрос журналистов об участии в данном событии российских ВКС.

Ранее мы писали, что президент Турции Тайип Эрдоган не исключил наступления турецкой армии в Идлибе. В данный момент вооружённые силы этой страны проводят операцию на севере Сирии, целью которой является ликвидация курдских подразделений.