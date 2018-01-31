Новый британский авианосец не выйдет в открытое море из-за аварии на борту

Сегодня, 02:15

На новом британском авианосце произошла техническая авария. Главные трюмы и отсеки танкера оказались под водой из пожарного шланга. Это обстоятельство стало препятствием намеченного ранее выхода корабля в открытое море.

В СМИ Британии появилась информация о том, что на борту «Королевы Елизаветы» произошло ЧП. По неизвестно причине главные отсеки авианосца залила вода из пожарного шланга. Причины, по которым сработала противопожарная автоматика, пока неизвестны. Техническое состояние авианосца было отмечено специалистами как отличное.

Ранее британский авианосец прибыл в порт Портсмут для того, чтобы выйти в открытое море. Но данная авария, которая произошла на борту, отложит это мероприятие на неизвестное время. Водоизмещение авианосца равно 65 тоннам, длинна корпуса достигает 280 метров. Эксперты будут устанавливать проблему в работе системы пожарной безопасности, чтобы больше не было повтора неприятностей.