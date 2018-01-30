VistaNews.ru


Николай Сванидзе подрался с Максимом Шевченко в эфире радио

Вчера, 21:54

Российский журналист Николай Сванидзе в прямом эфире радиостанции напал на Максима Шевченко. Около минуты мужчин не могла успокоить ведущая.

В сети появилась видеозапись эфира радио, в котором приняли участие Николай Сванидзе и Максим Шевченко. Российские деятели в ходе словестной перепалки набросились друг на друга с кулаками. Почти две минуты ведущая пыталась успокоить Сванидзе и Шевченко, однако все намерения утихомирить оппонентов свелись на нет.

В результате эфир пришлось завершить раньше времени. Сванидзе набросился на Шевченко со словами" "Может быть я мерзавец, но ты плюешь на могилы!".


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.