Николай Сванидзе подрался с Максимом Шевченко в эфире радио

Вчера, 21:54

Российский журналист Николай Сванидзе в прямом эфире радиостанции напал на Максима Шевченко. Около минуты мужчин не могла успокоить ведущая.

В сети появилась видеозапись эфира радио, в котором приняли участие Николай Сванидзе и Максим Шевченко. Российские деятели в ходе словестной перепалки набросились друг на друга с кулаками. Почти две минуты ведущая пыталась успокоить Сванидзе и Шевченко, однако все намерения утихомирить оппонентов свелись на нет.

В результате эфир пришлось завершить раньше времени. Сванидзе набросился на Шевченко со словами" "Может быть я мерзавец, но ты плюешь на могилы!".