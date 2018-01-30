Россия признала разрыв отношений с США из-за "Кремлевского списка"

Вчера, 21:40

Российское правительство фактически признало завершение всяких отношений в США. Главной причиной такой реакции стал пресловутый «Кремлевский список».

В состав «Кремлевского списка», который был оглашен на конгрессе США, попали практически все известные политики РФ, успешные бизнесмены и предприниматели. Всего в данном документе указаны 114 фамилий, среди которых присутствует и глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков. Так как «Кремлевский список» стал пристанищем для большинства политиков, предпринимателей и олигархов России, это означает, что американское государство поддерживает инициативу полного разрыва отношений с Россией.

Власти страны также ответили на такой выход абсолютным согласием и признанием. К тому же ясно, что «Кремлевский список» не имеет отношения к санкциям, их пролонгации или снятии. В составе компании «кандидатов» оказались такие личности, как Владислав Сурков, Антон Вайно и Алексей Громов.