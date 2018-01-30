Две группировки НАТО проводят военные операции в Черном море

Вчера, 21:34

Военные группы Северо-атлантического договора будут находиться в Констанце в Румынии 1-2 февраля для регулирования общих учений в бассейне Черного моря.

Постоянные военно-морские силы проведут миссию в бассейне Черного моря, согласно которой они будут наблюдать и выполнять другие указания и миссии. Военно-морская группировка, которая направлена на борьбу с минами SNMCMG-2/Standing NATO Mine Countermeasures Group, 21-23 февраля проведет наблюдение в бассейне Черного моря вместе с исследовательским кораблем HMS Enterprise Британии и тральщиком TCG Akay Турции.

5 февраля, после выхода военно-морской техники из морского порта, два морских румынских судна вместе с суднами Британии и Турции будут участвовать в миссиях в Черном море для усовершенствования действий между кораблями организации Северо-атлантического договора, находящимся под одним командованием группировок на постоянной основе. Когда миссия завершится, две группы НАТО посетят порты Бургаса и Варны, а также смогут принять участие в морских учениях вместе с военными кораблями Болгарии и Турции.