Убийца солдата Ялпаева действовал по указанию ИГ в Гюмри

Вчера, 21:00

Человек, который лишил жизни военнослужащего в Гюмри был связан непосредственно с ИГ*. Дмитрий Ялпаев погиб от рук Армана Джанджулагазмана в 2016 году.

Сотрудники СБ Армении расследовали гибель военнослужащего Дмитрия Ялпаева, который погиб от руки Армана Джанджулагазмана в 2016 году. В ходе расследования было установлено, что подозреваемый имел прямое отношение к организации ИГ и действовал согласно их указаниям. Мотивом убийства стали религиозные взгляды.

Подозреваемый в убийстве солдата Арман Джанджулагазман получал все инструкции через интернет от лидеров ИГ. Хотя изначально, этот неправомерный акт состоялся по его личным желаниям. С 2014 года его признали невменяемым и негодным к прохождению военной службы в армии. Так как на момент вывода экспертов мужчина находился на службе, по приказу Минобороны Армении его демобилизовали.

ИГ- официально запрещенная организация на территории РФ.