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Министр связи РФ прокомментировал «кремлевский доклад»

Вчера, 20:42

Николай Никифоров в ходе своего визита в Казань прокомментировал «кремлевский доклад» США.

В ходе рабочего визита в Казань, министр связи Российской Федерации Николай Никифоров поучаствовал в итоговом заседании Министерства связи Татарстана, а также дал свой комментарий «кремлевскому докладу» США, который представляет собой новые санкционные списки, в которые попали также некоторые представители Татарстана, и сам Николай Никифоров.

Он заявил, что власти всегда все санкции Вашингтона рассматривают, как введенные навсегда, и неспособны никак повлиять на данную ситуацию. Несмотря на это, Россия и дальше будет оставаться сильной и суверенной страной в цифровой экономике, и продолжит вложение ресурсов и финансовых средств в собственные разработки и в специалистов. Он утверждает, что развитие цифровой экономики России никак не зависит от других стран, однако РФ заинтересована в начале сотрудничества с представителями в Европе, и видит в этом хорошие перспективы.


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