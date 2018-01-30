Матвиенко: В "Кремлевский доклад" хотят попасть миллионы россиян

Вчера, 20:34

По мнению Валентины Матвиенко, спикера Совета РФ, в "Кремлевском списке" хотели бы оказаться еще миллионы жителей России. Ведь в этом списке находятся те, кто усердно и эффективно работают в интересах России.

Валентина подчеркивает, что данный список можно считать в какой-то мере патриотическим. Председатель парламента предложила запустить Всероссийскую акцию-флешмоб в Интернете, который назвала «Хочу в патриотический список». Она считает, что данное движение может иметь большой успех.

Как сообщалось ранее, США обнародовала «Кремлевский доклад», в который попали как крупные чиновники, так и руководители государственных компаний и бизнесмены. Также президент России Владимир Путин заявил, что не намерен отвечать на данную "претензию" со стороны США.