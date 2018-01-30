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ЛНР заявила о прекращении подачи воды Петровским водозабором

Вчера, 20:02

ЛНР заявила о проблемах с водоснабжением. Так, сегодня в 12:10 мск Петровский водозабор прекратил подачу воды. Причиной украинская сторона назвала проблемы с оплатой и долги пользователей Попаснянского водоканала.

 Власти ЛНР сегодня объявили о прекращении водоснабжения со стороны украинской стороны Петровского водозабора. Так, 30 января около 12:00 мск воды в кранах пользователей ЛНР не стало. Информацию о ситуации сообщает «Лугансквода». Причины отключения от системной подачи стали долги Попаснянского водоканала.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Луганского энергетического объединения Евгений Наседкин. Также компетентные органы сообщили о том, что три селения в Славяносербском районе, на данный момент остались без воды. Специалисты продолжают возобновление поставок воды по трубопроводу, используя возможности прокладки схемы водоснабжения.


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