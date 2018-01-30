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Пентагон рассказал о секретной ядерной доктрине США

Вчера, 19:41

Заместитель председателя штаба вооруженных сил заявил, что США объявила готовность обнародовать обновленную ядерную доктрину.

Немного ранее представители Пентагона сказали, что власти США хотят опубликовать доктрину в феврале, а так же планируют увеличить ядерные запасы страны. Распоряжение о подготовке доктрины Дональд Трамп отдал 27 января прошлого года. Версия, которая доступна всем, занимает 64 листа.

Сообщалось, что США готовы применить все свое ядерное оружие, даже в случае неядерной войны. Но они подчеркнули, что не желают относиться ни к Российской Федерации, ни к Китаю, как к потенциальному противнику. Вашингтон заявил о намерении построить хорошие отношения между странами.


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