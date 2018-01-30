Политологи: "Кремлёвский доклад " специально обнародовали перед выборами

Вчера, 19:19

Политологи заявили, что "Кремлёвский доклад" специально выложили перед выборами. Цель авторов - влияние на внутреннюю политику РФ. Большим удивлением стало то, что в списки попало главное руководство государства, но не сам президент.

Там находится всё правительство России, на данный момент в разделе 114 лиц. Кроме этого, есть список, маркированный, как "олигархи". В документ занесены крупные предприниматели, состояние которых, по данным Министерства финансов США, переваливает за 1 миллиард долларов. Политологи утверждают, что список составили вполне хаотично.

"Мне кажется, это был бесконтрольный процесс. Как-будто внесли в список тех, кто в "Форбс", у кого состояние миллиард", - заявляет Михаил Делягин, доктор экономических наук.